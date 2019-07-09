Глава Гонконга признала провальным скандальный законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила «мертвым» и «полностью провальным» законопроект, который разрешил бы экстрадицию в материковый Китай. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«[Среди протестующих] все еще есть сомнения насчет того, будет ли правительство возобновлять работу над законопроектом. Таких планов нет. Законопроект мертв», — сказала она на брифинге (цитата по CNN). Лэм не стала уточнять, был ли окончательно убран с рассмотрения парламента законопроект, работа над которым в середине июня была приостановлена.

Документ предполагал выдачу властями Гонконга ообъявленных в розыск или осужденных граждан государствам, с которыми у них нет специального соглашения об экстрадиции, — в том числе материковому Китаю, Макао, Тайваню и другим. Законопроект вызвал массовые протесты, на последней акции 1 июля с 500 тыс. участников из-за столкновений с полицией были арестованы несколько десятков человек.