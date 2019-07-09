Правительство предложило более чем на 70% повысить ставку акциза на вино

Правительство решило повысить с 2020 года ставку акциза на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр (около 72%), а на игристые вина — с 36 до 40 рубля за литр (11%). Соответствующие поправки в Налоговый кодекс скоро внесут в Госдуму, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Это необходимо, чтобы уравнять акцизы на различные виды алкоголя с сопоставимым содержанием спирта и «равной степенью вредности продукции». Методику рассчета в правительстве уточнять не стали.

По словам пресс-службы Минфина, поправки уравняют акциз на российские и импортные вина в соответствие с нормами Всемирной торговой организации, а также введут акциз на используемые в виноделии сорта винограда — импортеры вина и виноматериалов будут вынуждены платить его по полной ставке, тогда как производители вина из российского винограда смогут рассчитывать на налоговый вычет.

В правительстве также решили уравнять с вином акцизы на т.н. винные напитки — разбавленные водой не более чем на 50% вина с ароматизаторами и подсластителями — чтобы «устранить их необоснованное преимущество» перед качественными винами. Для газированных напитков ставку решили довести до 40 рублей за литр, а для негазированных — до 31 рубль. Сейчас для обоих видов действует ставка в 18 рублей за литр.