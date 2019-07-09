Туркменистан согласился на загранпаспорта россиянам с двойным гражданством. Они не могли выехать из страны

Власти Туркменистана начали принимать документы на выдачу загранпаспортов от лиц с двойным гражданством (среди них преобладают россияне), сообщили «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода») и «Коммерсант».

Двойное гражданство между странами было отменено по инициативе Ашхабада в апреле 2003 года, просуществовав 10 лет. Однако российская сторона не согласилась с требованием Туркменистана оставить только одно гражданство, и продолжила выдавать паспорта соотечественникам.

После замены загранпаспортов по всей стране в 2013 году бипатриды могли свободно выезжать только в Турцию, с которой у Туркменистана есть безвизовое соглашение. Всего россиян с туркменистанскими паспортами более 40 тыс. человек, при чем после 2003 года бипатридами стали 9 тыс. человек, отмечает «Коммерсант».

Собеседники газеты назвали это ответом на возобновление российским «Газпромом» закупок туркменского газа — после заключения контракта президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о повышении зарплат и соцвыплат с 2020 года.

Эксперты также отметили, что стране может понадобиться помощь России в борьбе с климатическими изменениями: «Сокращается орошаемость земли, люди начинают ощущать продовольственный кризис, инфраструктура в плохом состоянии. Ситуация такая, что президенту просто не к кому обратиться за помощью, кроме как к Владимиру Путину».