«Левада-центр»: две трети россиян назвали обычной практикой подбрасывание наркотиков полицией

Опрос «Левада-центра» показал, что 66% россиян считают обычной практикой подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификацию дел. Об этом сообщает РБК.

При этом 18% респондентов считают, что подобные случаи происходят редко и носят единичный характер. В случае несправедливого задержания половина опрошенных считает низкими свои шансы справиться с такой ситуацией, высоко их оценивают только 9%.

Исследование было проведено в связи с делом журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. О его задержании слышали 56% процентов респондентов, 13% внимательно следили за делом.

85% опрошенных знают о протестах и пикетах в поддержку журналиста, а почти треть считает, что акции помогли прекратить преследование Голунова. При этом 28% опрошенных связывают прекращение дела журналиста с желанием властей прекратить протесты перед Днем России 12 июня и перед «Прямой линией» с президентом 20 июня.

«В общественном сознании идея тотальной коррумпированности правоохранительных органов и всей власти укоренилась», — отмечает директор «Левада-центра» Лев Гудков. По его мнению, об этом говорит надежда респондентов на личные связи в случае несправедливого преследования (28%). Россияне убеждены, что большинство дел фальсифицируются силовиками ради корпоративных интересов, отчетности, или подобное носит заказной характер, добавляет Гудков.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, 11 июня уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.