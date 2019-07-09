Краболову из Владивостока дали три года колонии за вычисление офицера ФСБ. Он считал его агентом конкурентов

Приморский краевой суд приговорил к трем годам колонии общего режима рыбака Дениса Решмета и его знакомого Андрея Улезько за то, что они вычислили агента ФСБ, работавшего на их рыболовецком судне. Об этом сообщил «Коммерсант».

В 2016 году бывший сотрудник ФСБ Улезько, которого, по версии следствия, позвали на судно, чтобы скрыть от погранслужб браконьерство, заподозрил в сотрудничестве с правоохранительными органами одного из членов экипажа.

Они высадили его на берегу южнокорейского порта Пусан и, «угрожая физической расправой, подавили волю к сопротивлению» и заставили признаться в сотрудничестве с ФСБ, считая его агентом конкурентов — с собой у него нашли записи с координатами крабовых ловушек, выставленных со шхуны.

Предприниматели передали его признание в пограничное управление ФСБ по Приморскому краю в надежде избавиться от «провалившегося агента». В заявлении они также предупреждали о возможном разглашении сведений, составляющих гостайну. Спустя год их отправили в СИЗО по делу о получении гостайны под угрозой насилия (п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК). Признаков госизмены в их действиях суд не обнаружил.