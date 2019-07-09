Полиция обвинила якутского журналиста в «воздействии на подсознание людей» из-за статьи о пытках сотрудниками ФСБ

Полиция составила административный протокол на журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова о злоупотреблении массовой информацией (ч. 1 ст. 13.15 КоАП) из-за статьи о пытках сотрудниками ФСБ. Об этом «Коммерсанту» сообщил замглавреда газеты Виталий Обедин.

Речь идет о статье про либертарианца Антона Аммосова, который в 2018 году заявлял о похищении и избиении сотрудниками ФСБ. Он говорил, что причиной стали его комментарии о взрыве в приемной архангельского управления спецслужбы.

По словам Обедина, полицейский посчитал, что фраза из материала Романова «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние». Полиция передала материалы дела в суд. В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием коллеги по этой части статьи о злоупотреблении свободой информации.

О составлении протокола на Романова проект «ОВД-Инфо» сообщил 4 июня, но часть статьи тогда не уточнялась. Обедин рассказал, что 2 июля в редакцию «Якутска вечернего» пришел участковый и потребовал от Романова проехать на допрос в качестве свидетеля по некому делу против Аммосова.

Романов отказался делать это без повестки, после чего участковый составил на него протокол о невыполнении требований полицейского (ст. 17.7 КоАП). На следующий день на него составили протокол о злоупотреблении свободой массовой информации, пишет «ОВД-Инфо».

В начале мая Аммосов рассказал, что после появления в СМИ публикаций о его избиении при задержании, сотрудник ФСБ угрожал ему из-за того, что в статьях фигурировало его имя.

Газета «Якутск вечерний» стала первым СМИ, сотрудников которого, в частности Обедина, пытались привлечь по закону о «фейк-ньюс» за материал об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки. Однако позже суд прекратил административное дело.