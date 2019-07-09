Кандидат в Мосгордуму Илья Яшин заявил о найденных у него 734 «подозрительных» подписях. Допустимое число брака — 429

Кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин заявил, что у него при проверке обнаружили 734 «подозрительных» подписей, что почти в два раза превышает допустимое число брака (429 подписей). Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Яшин считает, что таким образом его намерены снять с выборов. Он посчитал, что на проверку подписей с помощью системы ГАС «Выборы» от трех кандидатов: его, Валерии Касамары и Михаила Конева — у операторов ушло бы 37,5 часов. Однако они потратили на это 7,5 часов.

«Я утверждаю: нас с вами пытаются обмануть. Все указывает на то, что комиссия просто выполняет политический заказ, суть которого — не пустить меня на выборы и обеспечить, таким образом, победу кандидата "Единой России"», — написал он.

О нарушениях при проверке подписей заявила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, также баллотирующаяся в Мосгордуму. По ее словам, подписи Дмитрия Булыкина и Андрея Соколова проверялись без ее уведомления. Она указала, что согласно ч.9 ст. 37 Избирательного кодекса Москвы, всех кандидатов должны уведомлять о проверке подписей.

«В нарушение этого избирком вчера тайно устроили проверку подписей провластных кандидатов. Я уверена, что сделано это намеренно для того, чтобы я не могла при проверке выявить фальсификацию, которая, считаю, есть в их подписных листах», — заявила Соболь, уточнив, что по факту произошедшего она намерена направить жалобу в избирком Москвы.

Напомним, 6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму. Решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять в течение десяти дней после этого. Сами выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.