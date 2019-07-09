Сенатор от Челябинской области подала в отставку

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту Сергей Мамедов.

Гехт попросила прекратить ее полномочия с 10 июля, Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на заседании в этот же день. Она сама сообщила, что вернется в Челябинскую область, где займет пост вице-губернатора по социальной политике.

В июне источники РБК рассказывали о возможном уходе со своих постов после региональных выборов 8 сентября девяти сенаторов. В их числе собеседники издания называли и Гехт, она тогда подтвердила РБК намерение уйти из Совета Федерации.

Гехт стала сенатором от Челябинской области в сентябре 2014 года, до этого она занимала должность зампредседателя Правительства Челябинской области. Официально ее полномочия заканчиваются в сентябре этого года.