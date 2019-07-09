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США одобрили продажу Тайваню вооружения на 2 млрд долларов. Китай выразил протест

Общество

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Китай сделал США «строгое представление» из-за одобрения Вашингтоном поставки Тайваню вооружения на 2,2 млрд долларов, передает ТАСС.

Госдепартамент США одобрил по просьбе Тайваня продажу 108 танков Abrams, 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stringer и сопутствующего оборудования, сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству Пентагона. 

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что сделка нарушает международное право, в частности, принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике. В ведомстве считают, что США таким образом вмешиваются во внутренние дела Китая и наносят ущерб его суверенитету и интересам безопасности. Пекин потребовал незамедлительно прекратить военные контакты с Тайванем.

Ранее Bloomberg отмечал, что Пентагон и госдеп неофициально уведомили американский конгресс о возможной сделке с Тайванем о поставке оружия. По данным издания, в контракт среди прочего могли включить 409 противотанковых ракет Javelin и истребители F-16. Агентство отмечало, что совершение сделки может привести к эскалации торгового конфликта. 

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Пекин считает Тайвань китайской провинцией. Американские власти признают эту позицию КНР.

Теги:
китай, тайвань, сша, kb
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