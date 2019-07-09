Иркутский губернатор попросил СК проверить действия мэра Нижнеудинского района

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Следственный комитет проверить действия мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова из-за сообщений об использовании им спецтехники для расчистки своего участка во время паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Левченко также потребовал объяснений от самого Худоногова. В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что сейчас мэр находится на больничном, обязанности главы района исполняет его заместитель Анатолий Крупенев.

Ранее во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором комунальщики откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. В пояснениях к видео утверждалось, что это дом Худоногова, и работы там ведутся в первую очередь, жителям же никто не помогает. Мэр Нижнеудинска в разговоре с ТАСС утверждал, что живет в квартире, а коттеджа у него никогда не было.

Отправить Худоногова в отставку, а также проверить достоверность опубликованного видео до этого потребовал вице-премьер Виталий Мутко.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за ливней. В области действует режим чрезвычайной ситуации и установлен особый уровень реагирования. По последним данным, в результате наводнения погибли 23 человека, судьба восьми остается неизвестной.

По словам Мутко, на строительство и восстановление объектов в Иркутской области понадобится 28 млрд рублей, Левченко говорил о 31,2 млрд.