Госдума предложила правительству ввести санкции против Грузии

обновление 15:10 Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не поддаваться на провокации радикально настроенных сил республики, передает РИА Новости. «Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе», — заявила она.

Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила «антироссийские провокации» в Грузии и предложила ответить на них экономическими мерами, сообщается на сайте палаты.

Госдума попросила правительство представить президенту соответствующие предложения. В документе сказано, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не принял решения по поводу санкций против Грузии, передает ТАСС. Он также отметил единодушную и «жесткую реакцию» российских парламентариев.

Представитель кабмина в Госдуме Александр Синенко перед голосованием по проекту сказал, что правительство после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует для президента предложения по специальным мерам в отношении Грузии.

Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал предложение «Единой России» прекратить поставки грузинских вин и минеральных вод, а также запретить денежные переводы между странами.

О дополнительных ограничениях задумались после того, как журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Руководство телеканала отстранило Габунию от эфира на два месяца, но решило не увольнять его.

Обострение российско-грузинских отношений произошло в июне после того, как в парламенте в Тбилиси выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке, в связи с чем в городе начались массовые акции протеста.