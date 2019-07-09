Силовики и налоговая проводят обыски в «Красном и Белом» в Челябинске

Силовики совместно с сотрудниками налоговой службы проводят обыски в головном офисе компании «Красное и Белое» в Челябинске. Об этом сообщил RNS представитель ритейлера.

«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — рассказал он.

Источники Ura.ru. утверждают, что обыски проводят сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности и налоговой. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области и в региональном управлении ФНС от комментариев «Новой газете» отказались.

В начале июля стало известно, что большая часть активов «Красного и Белого» сменила регистрацию с российской на кипрскую.

Масштабные обыски в «Красном и Белом» проводились в конце декабря 2018 года. Тогда СМИ писали, что компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов. При этом после обысков стало известно о готовности руководства торговой сети произвести слияние со своими конкурентами — торговыми сетями «Дикси» и «Бристоль».

Выручка «Красного и Белого» в 2018 году оценивалась в 301 млрд рублей.