Члена совета движения «Голос» Романа Удота освободили из-под домашнего ареста
«Новая газета»редакция
Московский областной суд освободил из-под домашнего ареста члена совета движения в защиту прав избирателей«Голос» Романа Удота, подозреваемого в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). Об этом «Новой» сообщил адвокат Максим Пашков.
По его словам, Удоту изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, покидать квартиру с 23:00 до 6:00, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.
Уголовное дело против Романа Удота возбудили из-за его конфликта с журналистами телеканала НТВ в марте прошлого года, во время которого он крикнул «Я вас убью». По словам активиста, они несколько лет следили за ним.
Удот свою вину не признает. Пашков говорил, что преступление, в котором подозревают активиста, не является тяжким и «заключать под стражу по такой статье закон запрещает».
«Мемориал» признал Удота политзаключенным. Правозащитники объясняют преследование Удота желанием властей перед выборами помешать деятельности «Голоса» как одного из крупнейших наблюдательских объединений.
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