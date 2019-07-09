Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из выдачи поисковиков

Правообладатели направили письмо замруководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, в котором предложили до суда удалять из выдачи поисковиков ссылки на пиратские сайты. С копией документа ознакомились «Ведомости».

Письмо подписали крупнейшие телехолдинги («Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Первый канал»), некоторые онлайн-кинотеатры (Start.ru и Ассоциации интернет-видео), а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Ряд авторов подтвердили отправление документа Роскомнадзору.

С позицией авторов письма не согласны Роскомнадзор и «Яндекс», утверждают источники «Ведомостей». Ведомство предложило правообладателям подумать над поправками, так как для их блокировки пиратских сайтов нужен универсальный механизм, работающий не только с поисковиками. Чиновник из Роскомнадзора объяснил, что решить заблокировать весь домен может только суд, в противном случае могут быть злоупотребления этой нормой.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что антипиратские поправки в законодательство почти готовы. Соответствующий законопроект планируют вынести на рассмотрение Госдумы до конца июля, отметили в разговоре с «Ведомостями» два сотрудника медиакомпаний.

В ноябре прошлого года некоторые российские поисковики и интернет-площадки, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с правообладателями антипиратский меморандум. Согласно ему, поисковики и интернет-площадки должны ежедневно удалять из выдачи ссылки на ресурсы, на которых, по мнению правообладателей, был нелегально выложен принадлежащий им контент. За время действия референдума компании внесли в реестр для удаления из поисковиков 418 тысяч пиратских ссылок, указано в письме Субботину.