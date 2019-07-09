ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро из-за бездействия полиции на жалобы о домашнем насилии

Европейский суд по правам человека присудил 25,8 тысяч евро россиянке Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась на домашнее насилие со стороны ее бывшего сожителя и бездействие полиции. Это первое решение Страсбургского суда о бытовом насилии в России, оно опубликовано на сайте ЕСПЧ.

По мнению судей, российские власти нарушили статьи Конвенции о запрете пыток, жесткого обращения и дискриминации. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Володиной 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и около шести тысяч евро судебных издержек.

Согласно материалам дела, в 2015 году Володина решила расстаться со своим сожителем, после чего он стал агрессивно себя вести, преследовать, избивать ее и угрожать убийством, если она не согласится к нему вернуться. Кроме того, несколько раз бывший сожитель пытался похитить Володину. С 2016 по 2018 год она жаловалась в полицию, но в МВД заводить уголовное дело о насилии или угрозах не стали из-за «отсутствия состава преступления».

ЕСПЧ отмечает, что в марте прошлого года полиция возбудила дело о вмешательстве в частную жизнь (ст.137 УК) после того, как мужчина выложил в соцсети интимные фотографии Володиной без ее согласия. «Медиазона» пишет, что Следственный комитет тогда отказался избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, и девушке пришлось уехать из России.