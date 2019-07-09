Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Президент Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии, передает Интерфакс.
Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии: «Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу». Он также высказался о предложении завести уголовное дело против грузинского журналиста, который оскорбительно высказывался в его адрес: «Много чести». pic.twitter.com/i2IVa0WbxG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2019
«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — заявил он журналистам в Екатеринбурге.
Кроме того, Путин высказался против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего его в прямом эфире. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — подчеркнул президент.
По мнению Путина, «антироссийские настроения раздуваются в Грузии» теми, кто либо не знает историю, либо ее игнорирует, и в итоге такие люди вредят самой стране и народу.
Ранее ввести санкции против Грузии правительству предложила Госдума из-за «антироссийских провокаций». Депутаты заявили, что после слов Путина не станут отзывать заявление о введении ограничений. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Госдумы, но прислушаются к мнению Путина.
В документе Госдумы говорится, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений». Накануне председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что депутаты предлагают правительству запретить поставки грузинского вина и воды, а также денежные переводы между странами.
О дополнительных ограничениях задумались после того, как Габуния в прямом эфире допустил нецензурные высказывания в адрес Путина. В думском комитете также напомнили, что власти Грузии не извинились перед Россией за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.
Напомним, в середине июня он занял место спикера грузинского парламента в Тбилиси и говорил на русском языке, в связи с чем в городе начались массовые акции протеста.
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