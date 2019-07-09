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Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии

Политика

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Володин: позиция Госдумы по поводу санкций в отношении Грузии не изменилась

Президент Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии, передает Интерфакс.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — заявил он журналистам в Екатеринбурге.

Кроме того, Путин высказался против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего его в прямом эфире. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — подчеркнул президент.

По мнению Путина, «антироссийские настроения раздуваются в Грузии» теми, кто либо не знает историю, либо ее игнорирует, и в итоге такие люди вредят самой стране и народу.

Ранее ввести санкции против Грузии правительству предложила Госдума из-за «антироссийских провокаций». Депутаты заявили, что после слов Путина не станут отзывать заявление о введении ограничений. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Госдумы, но прислушаются к мнению Путина.

В документе Госдумы говорится, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений». Накануне председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что депутаты предлагают правительству запретить поставки грузинского вина и воды, а также денежные переводы между странами.  

О дополнительных ограничениях задумались после того, как Габуния в прямом эфире допустил нецензурные высказывания в адрес Путина. В думском комитете также напомнили, что власти Грузии не извинились перед Россией за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Напомним, в середине июня он занял место спикера грузинского парламента в Тбилиси и говорил на русском языке, в связи с чем в городе начались массовые акции протеста.

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Теги:
путин, санкции, грузия, kb
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