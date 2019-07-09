В екатеринбургском аэропорту задержали депутата, встречавшую Путина с плакатом

обновление 17:51 Постникова задерживали на площади Труда, он тоже стоял в пикете, однако позже его отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщил он сам «Новой газете».

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали депутата Асбестовского городского округа Наталью Крылову, сообщил «Урал. МБХ медиа» активист Владислав Постников.

В Екатеринбурге перед приездом Путина депутат решила напомнить о поселке Лесозавод, где люди живут без газа и с туалетом на улице. Ее задержали. Фото Владислав Постников https://t.co/NZy37D4NK7 pic.twitter.com/y8wCjcwMlD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 9, 2019

Она стояла с плакатом, с помощью которого приглашала президента России Владимира Путина посетить поселок Лесозавод и «посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице».

«Ко мне подошли полицейские и сказали, что я нарушаю правила поведения одиночного пикета. Сейчас я в отделе полиции», — рассказала Крылова «Новой газете». Она отметила, что пока ей не предъявлено каких-то обвинений.

Напомним, Путин в настоящее время находится в Екатеринбурге, где выступил перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS). Также он планирует посетить Международную промышленную выставку ИННОПРОМ и пообщаться со студентами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина.