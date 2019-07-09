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В екатеринбургском аэропорту задержали депутата, встречавшую Путина с плакатом

Общество

Иван Жилинспецкор

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17:51 Постникова задерживали на площади Труда, он тоже стоял в пикете, однако позже его отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщил он сам «Новой газете». 

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали депутата Асбестовского городского округа Наталью Крылову, сообщил «Урал. МБХ медиа» активист Владислав Постников. 

Она стояла с плакатом, с помощью которого приглашала президента России Владимира Путина посетить поселок Лесозавод и «посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице». 

«Ко мне подошли полицейские и сказали, что я нарушаю правила поведения одиночного пикета. Сейчас я в отделе полиции», — рассказала Крылова «Новой газете». Она отметила, что пока ей не предъявлено каких-то обвинений.

Напомним, Путин в настоящее время находится в Екатеринбурге, где выступил перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS). Также он планирует посетить Международную промышленную выставку ИННОПРОМ и пообщаться со студентами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. 

Теги:
екатеринбург, депутаты, аэропорты, задержание, em
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