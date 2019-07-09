Интерфакс: в деле о разбое, возбужденном против сотрудников ФСБ, появились восемь новых фигурантов

Число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое (ч. 4 ст. 162 УК), возросло до 15, сообщили Интерфаксу информированные источники.

Пять фигурантов дела в настоящее время находятся под стражей, двое —под домашним арестом. Остальные, по информации собеседника Интерфакса, находятся в розыске, они бойцы спецподразделений «Альфа».

В рамках уголовного дела провели более 15 обысков. «Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей», — уточнил собеседник агентства.

Семерых сотрудников ФСБ задержали на прошлой неделе. Среди задержанных были три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К». По данным СМИ, 10 июня они напали на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн рублей для их внесения на депозит. Предположительно, они действовали по наводке сотрудника банка.

Сотрудников ФСБ также проверяют на причастность к организованному преступному сообществу (ст. 210 УК), мошенничеству (ст. 159 УК) и превышению должностных полномочий (ст. 286 УК), а также на участие в серии похожих разбойных нападений, сообщал РБК.

При этом источники Интерфакса рассказывали, что один из фигурантов дела раньше работал в «банковском» отделе и выявлял «обнальные» площадки. После перехода в другой отдел он вместе с коллегой начал заниматься вымогательством у организаций, специализировавшихся на «обналичке».