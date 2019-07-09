В Петербурге на видеооператора напали люди из подставной очереди к избиркому

Участник Объединения перевозчиков России, видеооператор Алексей Радьков сообщил «Новой», что у избиркома муниципального образования (ИКМО) «Сергиевское» на него напали неизвестные молодые люди из подставной очереди.

По словам Радькова, у ИКМО он находился как видеооператор от Невского информационного агентства, при нем было письменное редакционное задание. Когда он начал снимать очередь на видеокамеру, нескольким людям это не понравилось. Радьков утверждает, что они уже были знакомы кандидатам в мундепы как представители подставной очереди.

Эти люди потребовали прекратить съемку, попытались выхватить камеру и несколько раз ударили Радькова. Он выбежал на улицу и спрятался от преследователей в трамвае, но нападавшие зашли вслед за ним. Тогда Радьков скрылся в кабине водителя.

Радьков вызвал полицию и скорую. Его доставили в 57-й отдел полиции, где он ждет адвоката, чтобы составить заявление на нападавших.

Это не первый случай, когда люди из подставных очередей у муниципальных избиркомов нападают на людей. На главу муниципального штаба Алексея Навального в Петербурге и кандидата в мундепы Александра Шуршева нападали дважды: сначала у ИКМО «Екатерингофский», когда он снимал подставную очередь. Затем – на Вознесенском проспекте, около штаба Навального, когда он собирался ехать в тот же избирком.