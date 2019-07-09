Володин: позиция Госдумы по поводу санкций в отношении Грузии не изменилась

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы относительно санкций в отношении Грузии не изменилась, несмотря на то что президент России Владимир Путин выступил против их введения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция Государственной думы неизменна: необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны, в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять», — сказал Володин.

Ранее Путин заявил журналистам, что не считает нужным вводить санкции против Грузии. «Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения», — сказал он.

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Ввести санкции против Грузии правительству предложила Госдума из-за «антироссийских провокаций». В законопроекте говорится, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений». Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Госдумы, но прислушаются к мнению Путина.

О дополнительных ограничениях задумались после того, как журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния в прямом эфире допустил нецензурные высказывания в адрес Путина. Сам российский президент выступил против возбуждения в отношении него уголовного дела.

В думском комитете также напомнили, что власти Грузии не извинились перед Россией за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. В середине июня он занял место спикера грузинского парламента в Тбилиси и говорил на русском языке. После этого в городе начались массовые протесты.