Znak.com рассказал о подробностях дела против помощника полпреда президента на Урале

Основанием для возбуждения уголовного дела против Александра Воробьева, помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, стало то, что он передавал за рубеж информацию с заседаний Совбеза России. Об этом рассказали два информированных источника Znak.com.

«Его разработкой занимались несколько лет, в течение которых он передавал секретную информацию», — сообщил один из собеседников издания, не уточнив, получал Воробьев информацию о работе Совбеза лично от Николая Цуканова или другим способом. По данным Znak.com, расследует уголовное дело против Воробьева первое следственное управление центрального аппарата ФСБ.

Воробьева подозревают в госизмене в пользу Польши, у него якобы был паспорт этой страны и недвижимость в ней. По информации источников издания, дело помощника полпреда может быть связано с делом гражданина Польши Мариана Радзаевски. Обвинение считает, что он мог продавать за рубеж секретную информацию, рассказывал Интерфакс. В частности, Радзаевски пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300 и вывезти их в Польшу. В июне его приговорили к 14 годам лишения свободы.

При этом собеседник Znak.com, близкий к полпредству, рассказал, что у самого помощника полпреда был третий (низший) уровень допуска к гостайне, поэтому у него вряд ли был доступ к документам Совбеза. Предположительно, он мог знакомиться с необходимыми данными, пользуясь личными связями с Цукановым.

Собеседники Znak.com утверждают, что Воробьев был «семейным юристом» и «правой рукой» Цуканова. Также они отметили, что у Воробьева могла быть информация о делах семьи бывшей жены Владимира Путина Людмилы Шкребневой.

Воробьева задержали 4 июля, на следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал его до 4 сентября.