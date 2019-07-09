Студенты и выпускники киношкол попросили Минкульт не вводить ограничения на субсидии для дебютного кино

Сообщество студентов киношкол опубликовало открытое письмо к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой пересмотреть политику субсидирования дебютного кино. Об этом сообщается в фейсбуке сообщества.

Авторы письма посчитали несправедливым разделение субсидий на две части – для «бюджетников» в возрасте до 30 лет и для всех остальных граждан России. «Согласно исследованиям The Royal Ocean Film Society, средний возраст режиссерских дебютов 750 самых известных кинорежиссеров в мире равен 32,2 годам», – отмечается в письме.

«Эти нововведения дискриминируют нас, студентов и выпускников режиссуры негосударственных киношкол, а также студентов и выпускников внебюджетной формы обучения государственных киновузов», – заявили авторы письма. Также они уточнили, что «разделение конкурсов никак не обосновано в основополагающих законодательных актах, регулирующих господдержку кинематографии».

Помимо пересмотра политики субсидирования дебютных фильмов, авторы письма попросили разъяснить нововведения и обозначить позицию Минкульта относительно них.

В настоящее время письмо подписали более 40 человек из НИУ ВШЭ, ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а также других вузов.

О готовящихся изменениях стало известно в мае. В Минкульте «Новой газете» тогда подтвердили готовящиеся изменения и уточнили, что один из конкурсов на субсидии для дебютных фильбов будет проводиться на прежней основе, а другой – для студентов и выпускников не старше 30 лет, которые учились на бюджетной форме обучения в государственных вузах.