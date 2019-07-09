РБК: комиссия по делу о пожаре на «Лошарике» не исключает версию диверсии

Комиссия Минобороны по расследованию пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») рассматривает две предварительные версии — короткое замыкание в электрическом щитке и диверсию. Об этом сообщил источник РБК.

Другой собеседник издания назвал версию диверсии маловероятной, но не стал исключать ее: к заданию на стадии подготовки лодки «мог быть заранее заложен элемент, который привел к взрыву». Более приоритетной версией он назвал «некое внешнее воздействие» — «столкновение с внешним объектом», которое привело к попаданию воды в аккумуляторную батарею.

Минобороны не стало комментировать версии и предложило изданию дождаться итогов расследования.

Пожар на атомной глубоководной станции произошел вечером 1 июля, 14 моряков-подводников погибли, выжить удалось четверым офицерам и одном гражданскому специалисту, предположительно, с завода «Севмаш». Источник РБК называл их рейс «учебным выходом для проверки готовности корабля».

Сразу после инцидента источники СМИ называли приоритетной именно версию короткого замыкания. По данным Forbes, взрыв также мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины.