Зеленский решил направить на премии военным деньги, запланированные на парад ко Дню независимости

Президент Украины решил отменить «помпезный и недешевый» военный парад на День независимости 24 августа и направить запланированные на него средства на премии офицерам армии. Об этом он заявил в видеообращении в фейсбуке.

«В этом году лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии. Это солдаты срочной службы, это сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил», — сказал Зеленский.

Празднование Дня Независимости не отменяется, «но будет новый формат», добавил президент Украины. Впервые парад на празднике стали проводить в 1994 году, однако ежегодным он стал только после начала военного конфликта на Донбассе. В прошлом году украинское Минобороны не стало разглашать бюджет мероприятия.