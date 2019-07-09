Обвиняемого по делу Калви француза Дельпаля не отпустили из СИЗО. Его жена покупала квартиру в Москве для домашнего ареста

Басманный районный суд Москвы продлил до 13 октября арест топ-менеджера инвесткомпании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, сообщает корреспондент «Открытых медиа».

Супруга бизнесмена Сесиль Дельпаль специально купила квартиру в Москве, чтобы ее мужа отпустили под домашний арест — по примеру основателя Baring Vostok Майкла Калви. Защита предлагала ее и еще 5 млн рублей в качестве залога.

Дельпаль пошла на это после выступления президента Владимира Путина на Петербургском форуме: в июне объяснил то, что Калви единственного из всех фигурантов отпустили из СИЗО, тем, что только у него была недвижимость в Москве. «Под какой домашний арест, если у них ни дома, ни квартиры, ничего в России нет?» — говорил Путин.

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Филипп Дельпаль вместе с Майклом Калви и еще четырьми сотрудниками Baring Vostok проходит по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять в счет долга у Первого коллекторского бюро ценные бумаги по завышенной стоимости. Калви вину отрицает и связывает обвинения с корпоративным конфликтом в банке.