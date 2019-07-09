ФСБ завершила расследование дела украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Следственное управление ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции 24 морякам, которых в конце ноября задержали при захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом адвокат Николай Полозов рассказал Интерфаксу.

Всего в деле 20 томов материалов, время на их изучение защитники оценили в три месяца — следствие начнет знакомить с ним обвиняемых и их адвокатов через неделю, после продления судом ареста всем морякам.

Дело в отношении них расследуют по статье о незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК). Его возбудили после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля.

По мнению России, они пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев заявляет, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить всех моряков, а также передать Украине конфискованные судна. Их адвокаты, а также новый президент Украины Владимир Зеленский просили у российских властей исполнить решение трибунала.