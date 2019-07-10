В здании правительства Якутии прошли обыски

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски в здании правительства Якутии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Обыски прошли в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве дорог региона. Их провели в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в апреле против экс-замначальника одного из отделов регионального автодора, которого подозревают в получении особо крупной взятки в 2013 году.

В ходе обысков силовики произвели выемку документов. По данным издания News.Ykt, в них также участвовали сотрудники Следственного комитета. Документы изъяли в рамках дела экс-главы Усть-Майского улуса Юрия Боярского, которого приговорили к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей по делу о фиктивных муниципальных контрактах на обустройство автозимников и ремонт дорог, уточняет издание.

Колодезников в 2013 году занимал пост министра ЖКХ и энергетики Якутии.

Весной МВД провело обыски в министерстве здравоохранения Якутии по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), возбужденном против замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой. Ее заподозрили в изменении условий конкурса поставщиков по закупке партии ланч-боксов для организации питания пациентов.