Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах экс-министра по делам «Открытого правительства» Абызова

Басманный районный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро (8,7 млрд рублей) на счетах экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на 4 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Об аресте средств на счетах экс-министра ходатайствовали следственные органы. В каких банках они находятся, пресс-секретарь суда не уточнила.

Царева отметила, что данное решение суда в настоящее время не обжаловано.

В апреле Басманный суд арестовал счета Абызова, на которых находилось 437 млн рублей, а также недвижимость, принадлежащую экс-министру. В июне Мосгорсуд отменил арест около 4,3 млн рублей.

Абызов обвиняется в хищении и выводе в офшоры в 2011-2014 годах 4 млрд рублей у энергетических компаний Новосибирской области – «Сибэко» и «Региональных электрических сетей». В настоящее время он и еще пять фигурантов дела находятся под арестом.