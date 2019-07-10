Российские компании смогут использовать госданные в своих целях

Российские компании смогут получать данные от государства для аналитических исследований, оказывать услуги на основе результатов аналитики или же использовать их в своих целях. Об этом говорится в законопроекте о национальной системе управления данными (НСУД), с которым ознакомились «Ведомости».

Целью документа является сбор всех государственных данных о гражданах, товарах, объектах и компаниях и обеспечение инструментов работы с ними. Данные будут делиться на три категории:

открытые, доступ к которым не будут ограничивать,

конфиденциальные, которые будут доступны в рамках какого-либо закона,

деперсонифицированные, полученные из конфиденциальных после специальной обработки, доступ к ним также ограничиваться не должен.

При этом в документе не прописаны детали доступа к данным. Правила взимания платы и другие условия должно будет определить правительство. Однако в документе говорится о том, что люди и компании смогут бесплатно получать из НСУД информацию о себе.

Документ разработчики нормативного регулирования нацпроекта «Цифровая экономика» отправили на рассмотрение в Минэкономразвития. В министерстве подтвердили его получение.

В настоящее время многие госданные уже сейчас по закону доступны для компаний бесплатно или по запросу, уточнил «Ведомостям» ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Однако многие государственные органы игнорируют эти принципы, а в законопроекте о НСУД они не отражены.