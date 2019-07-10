«Коммерсант» рассказал о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

Решение о прекращении авиасообщения между Россией и Грузией могут пересмотреть, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник.

Издание отмечает, что это стало возможным после того, как президент России Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии, а также реакции властей страны на оскорбление российского лидера журналистом Георгием Габунией в эфире телеканала «Рустави-2».

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — сказал собеседник «Коммерсанта» в МИД России. После этого, по его словам, власти страны могут вернуться к идее отмены визового режима для грузинских граждан. Этот вопрос был проработан и готов к принятию до ухудшения отношений между странами, отмечает издание, Путину оставалось только подписать соответствующий указ.

Один из собеседников «Коммерсанта» считает, что введение санкций в отношении Грузии в настоящее время маловероятно. «Окончательное решение по санкциям предстояло принимать президенту. А как он подпишет указ о санкциях, против которых высказался?» — отметил источник издания в правительстве.

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Напомним, указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии вступил в силу 8 июля. Также российский Минтранс сообщал, что грузинские авиакомпании с этого же дня временно не смогут летать в Россию. В министерстве объяснили, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности.

Накануне Госдума предложила правительству ввести санкции в отношении Грузии из-за «антироссийских провокаций». Однако Путин заявил, что не стал бы ничего предпринимать «ради восстановления полноценных отношений». Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Госдумы, но прислушаются к мнению Путина.

В Госдуме заявили, что не будут менять свою позицию по поводу введения санкций против Грузии, несмотря на позицию президента. В нижней палате парламента также напоминали, что власти Грузии не извинились перед Россией за инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. В середине июня он занял место спикера грузинского парламента в Тбилиси и говорил на русском языке. После этого в городе начались массовые протесты.