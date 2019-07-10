Украина запретила участвовать в детском «Евровидении» исполнителям, выступавшим в России

Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретил участвовать в детском «Евровидении» исполнителям, которые выступали в России с начала 2014 года. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Правила отборочного тура запрещают представлять Украину на детском «Евровидении» тем, кто продолжает выступать на «территории страны-агрессора или на оккупированной территории», либо участвует в организованных российскими властями мероприятиях. При этом оргкомитет может на любом этапе снять участника отборочного этапа, если тот скрыл, что выступал в России.

В пресс-службе НОТУ уточнили NewsOne, что правила решили изменить после того, как певица Анна Корсун (Maruv) отказалась участвовать в «Евровидении-2019». Она прошла национальный отбор и должна была представлять на конкурсе Украину, но отозвала свою кандидатуру из опасений, что ее выступление станет «промоакцией политиков».

«Громадское» отмечает, что тогда НОТУ откладывала утверждение Корсун на участие в конкурсе из-за ее гастролей в России. Представлять страну позже не согласились еще два финалиста национального тура. Украина после этого отказалась от участия в «Евровидении» в Тель-Авиве.

Финал детского «Евровидения-2019» пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.