ФСИН и СПЧ подготовили предложения по улучшению условий в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по правам человека (СПЧ) при президенте по поручению главы государства подготовили семь предложений по улучшению ситуации в СИЗО. Об этом рассказали ТАСС в пресс-бюро ФСИН.

Среди предложений СПЧ и ФСИН:

наделить начальников СИЗО правом отказываться принимать подозреваемых и обвиняемых в преступлениях легкой и средней тяжести, если в изоляторе нет возможности обеспечить их минимальной нормой площади в камере (4 квадратных метра),

пересмотреть возможности перевода осужденного из СИЗО, где не хватает мест, в подобное учреждение в другом регионе с предоставлением ему права участвовать в рассмотрении апелляции с помощью видеосвязи,

установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых не более чем на 20 суток в изоляторы временного содержания в населенных пунктах, где находятся СИЗО,

запретить заключать под стражу женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп (кроме подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве),

не арестовывать граждан, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления, за которые предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы,

установить максимальных срок рассмотрения апелляции в шесть месяцев и продлевать его по решению суда в исключительных случаях,

сделать одним из видов наказания для иностранцев высылку за пределы России.

Предложения были подготовлены по поручению Путина по итогам прошедшего в декабре прошлого года заседания СПЧ. Тогда, в частности, он согласился с необходимостью усилить контроль правозащитников над системой исполнения наказаний.

По данным на начало июня, в России в 211 СИЗО и 85 помещениях при колониях находились более 100 тысяч заключенных под стражу, что на 608 человек больше, чем в начале года, отмечает ТАСС. В самых проблемных регионах за ближайшие семь лет планируют построить десять следственных изоляторов и семь режимных корпусов общей вместимостью более 11 тысяч мест.