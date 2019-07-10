В одном из районов Хабаровского края из-за разлива реки ввели режим ЧС

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что после ливней река Кухтуй вышла из берегов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В результате произошедшего оказался затоплен участок дороги, соединяющий районный центр с остальными населенными пунктами. Местные власти организовали переправу через Кухтуй.

В настоящее время вода ушла с дороги, но движение на ней по ней по-прежнему затруднено. Власти планируют отремонтировать пострадавший участок в ближайшее время.

В настоящее время режим ЧС из-за наводнения действует в ряде районов Иркутской области. В этом регионе из-за паводка погибли 24 человека, 486 госпитализированы. Всего с конца июня, когда началось наводнение, было подтоплено больше десяти тысяч жилых домов.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, на строительство и восстановление объектов в Иркутской области понадобится 28 млрд рублей, губернатор региона Сергей Левченко говорил о 31,2 млрд.