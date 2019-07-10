«Ведомости»: «Роснефть» попросила у Путина крупные налоговые льготы

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для реализации проекта по доставке нефти в Европу и Азию через Северный ледовитый океан. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, компании собираются создать единый арктический кластер из четырех месторождений — Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского. Их собираются связать трубопроводом и экспортировать до 100 млн тонн нефти, отмечает издание.

Собеседники добавляют, что Путин еще весной одобрил идею этого проекта и поручил «проработать механизмы», но совместное предприятие «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» еще не создали. По их словам, первые инвестиции могут составить 10 млрд долларов. Льготы для проекта будут касаться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишут «Ведомости».

Представители «Роснефти», «Нефтегазхолдинга», Минэнерго, Минфина и вице-премьера Дмитрия Козака не ответили на вопросы «Ведомостей».

В марте РБК стало известно, что владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева о новых мерах господдержки для своего проекта по добыче нефти в Пайяхском месторождении. Отмечалось, что среди прочего он просил освободить Пайяху от уплаты НДПИ и ввести налоговый вычет на геологоразведочные работы.