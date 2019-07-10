Трое кандидатов в губернаторы Петербурга признались, что прошли муниципальный фильтр по команде из Смольного

Кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова, Владимир Бортко и Михаил Амосов признались, что прошли муниципальный фильтр благодаря команде из Смольного. Об этом они сообщили в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Амосов на вопрос ведущего о том, признаются ли кандидаты в договоренности со Смольным, ответил, что он «постучался в дверь», и ему «ее открыли». Тихонова и Бортко в ответ отметили, что они «никуда не стучались». Коммунист добавил, что подписи муниципалов ему просто прислали, и он «с большим удовольствием согласился». Все трое согласны с версией, что это было сделано по команде из Смольного.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Кроме Тихоновой, Бортко и Амосова еще одним кандидатом зарегистрирован временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Представителю «Яблока» Борису Вишневскому отказали в регистрации, поскольку он не прошел муниципальный фильтр, как и другие кандидаты.

Еще один претендовавший на регистрацию кандидат – бывший лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга Олег Капитанов. В конце июня он принял предложение Беглова перейти на работу в Смольный. Решение Капитанова вызвало негодование лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он заявил, что если Капитанов не будет зарегистрирован кандидатом на выборах, то партия намерена вести кампанию против Беглова. Однако 8 июля в ЛДПР сказали, что «возникло недоразумение» из-за «разрыва в информационных связях», руководство партии согласно с переходом Капитанова в Смольный, и «все недомолвки сняты».