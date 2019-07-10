Власти Улан-Удэ отказались выделить квартиру женщине, которая простояла в очереди на жилье 55 лет

Прокуратура Советского района Улан-Удэ обязала местные власти предоставить в течение трех месяцев жилье женщине, которая стояла в очереди на улучшение жилищных условий с 1964 года.

Как сообщается на сайте ведомства, прокурор предъявил к администрации города в интересах женщины иск о признании за ней права на получение квартиры по договору социального найма.

В этом году женщина стояла в очереди под №2, однако ей отказывали в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у нее статуса «малоимущая».

Согласно жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, такой статус не требуется.