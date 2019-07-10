На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар

На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.

В руках активистов были плакаты: «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии по религиозному признаку».

Фото: скриншот из репортажа «Дождя»

«Это был массовый пикет крымских татар в поддержку людей, которых в Крыму арестовывают по обвинению в терроризме.

Они вышли на Красную площадь с плакатами против репрессий», — уточнила «МБХ медиа» правозащитник Александра Крыленкова. Задержанных везут в ОВД «Китай-город».

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11 июля в Верховном суде будет рассмотрена жалоба на приговор четырем крымским татарам. Их отправили в колонию по обвинению в создании бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в России).