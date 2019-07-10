Пятерых сотрудников УВД по ЗАО отстранили из-за дела Ивана Голунова

В управлении МВД по Западному административному округу Москвы отстранили от службы пятерых человек из-за дела журналиста Ивана Голунова. Об этом в ответ на запрос сообщил начальник штаба главного управления МВД по Москве Сергей Попов.

Документ опубликовал в своем фейсбуке эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.

В полиции добавили, что в ГУ МВД проводится проверка для оценки действий сотрудников.

Ранее президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с необоснованным преследованием Голунова. В начале июля временно отстранили главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, но спустя несколько дней уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.

В МВД заявили, что нашли нарушения в работе полицейских, которые занимались расследованием этого дела. «Открытые медиа» обратили внимание, что позже на сайте УВД по ЗАО появилось 15 вакансий.