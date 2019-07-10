У столичного избиркома начались пикеты в поддержку регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму

Около здания Московской городской избирательной комиссии начались одиночные пикеты муниципальных депутатов в поддержку регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму.

Как сообщают корреспонденты «Новой», пикеты начались в 11 утра, по плану они будут длиться до 10 вечера. На данный момент в очереди стоят около пяти человек. На акции присутствует полиция.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

Организатором мероприятия стал Андрей Морев, глава муниципального округа Якиманка и бывший кандидат на выборах в Мосгордуму по 44-му округу:

«То, что сейчас происходит в избирательных комиссиях с проверкой подписей, наводит на серьезные размышления о том, что правящая элита не хочет допускать оппозиционных депутатов до выборов. Чтобы добиться этого, мы с муниципальными депутатами и с людьми, которые хотят честных и свободных выборов, решили выставить пикеты у МГИКа для того, чтобы было принято единственно правильное решение —

допустить всех кандидатов, которые подали документы. Чтобы выбирали москвичи, а не люди за закрытыми дверями», — заявил Морев.

Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

6 июля прошел последний день подачи документов на регистрацию кандидатом в Мосгордуму. Решение о регистрации московские окружные избиркомы должны принять в течение десяти дней после этого. Сами выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин сообщал, что при проверке у него обнаружили 734 «подозрительных» подписи, что почти в два раза превышает допустимое число брака (429 подписей). По его мнению, таким образом его намерены снять с выборов.