Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление губернатора в соцсетях

Октябрьский районный суд Ижевска оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Даниила Фертикова за неуважение к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Об этом говорится в карточке дела.

РИА Новости в пресс-службе суда уточнили, что 20-летний Фертиков в мае разместил в инстаграме сторис с информацией, «адресованной главе Удмуртии Александру Бречалову», где использовал текст с нецензурной лексикой. Фертиков не пришел на заседание суда, но извинился за поступок и раскаялся, отмечает агентство.

На сайте «Национальной молодежной хоккейной лиги» сказано, что Фертиков — нападающий, выступал в составе удмуртской команды «Прогресс».

Закон о наказании за оскорбление власти вступил в силу 29 марта. Он запрещает «в неприличной форме» отзываться об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах власти. По данным правозащитной группы «Агора», по этой статье завели уже более 20 административных дел.