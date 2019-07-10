Перед заседанием по делу главы местного «Яблока» в реутовском суде избили и задержали слушателей

В здании Реутовского городского суда задержали нескольких посетителей, которые пришли на заседание к главе местного отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина, сообщает «ОВД-Инфо».

Среди них — слушатели Олег Еланчик, Константин Котов, сотрудник «ОВД-Инфо» Николай Сизиков и журналист Аброр Хаджиматов. Причины их задержания неизвестны.

Как сообщила в фейсбуке журналист Виктория Ивлева, из здания суда слушателей вытеснили неизвестные люди в балаклавах и черной форме без знаков отличия. По ее словам, они избивали посетителей дубинками.

Подмосковного активиста Евгения Куракина задержали в прокуратуре Реутова 8 июня, куда он пришел, чтобы подать обращение. Через два дня его арестовали и отправили в СИЗО.

Адвокат Дмитрий Трунин точно не знает, что вменяют Куракину. В разговоре с «Медиазоной» он предположил, что арест может быть связан с делом о мошенничестве (ст. 159 УК), возбужденном в 2012 году.