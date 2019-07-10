Прокуратура запретила мэру Магадана назначать штрафы за кормление голубей

Прокуратура потребовала от мэра Магадана Юрия Гришана снять вывести с объявлением о запрете кормления голубей, установленные в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Магаданской области.

Ранее Гришан заявил, что кормление птиц в общественных местах приравнивается к разбрасыванию мусора, а потому влечет административную ответственность. По его словам, «голуби создают в нашем городе не меньше проблем, чем чайки и собаки».

Накануне в магаданской мэрии РИА Новости сообщили, что в городе начали устанавливать таблички о том, что кормление голубей незаконно и что штраф за это может составить от 2,5 до пяти тысяч рублей.

«Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — заявил собеседник.

В прокуратуре области подчеркнули, что закон никакой административной ответственности за кормление птиц не предполагает. В пресс-службе добавили, что соответствующие протоколы на местных жителей не составлялись.