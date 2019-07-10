Британский посол в США подал в отставку после утечки дипломатической переписки с критикой Трампа

Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку на фоне утечки дипломатической переписки с критикой администрации американского президента Дональда Трампа, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на британский МИД.

По словам дипломата, он хочет положить конец спекуляциям, которые сделали его работу «невозможной».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дэррок в сообщениях для британского внешнеполитического ведомства называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным», а споры в Белом доме — «драками на ножах».

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Сам Трамп на днях заявил, что больше не намерен сотрудничать с дипломатом, и раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, упрекнув ее в «беспорядке», который «навели ее представители».

Власти Великобритании заявляли, что проведут расследование инцидента с утечкой писем: «Дэррок пользуется полным доверием правительства, но его взгляды не обязательно должны совпадать со взглядами правительства».