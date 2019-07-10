РБК: Huawei начала переговоры с российскими производителями процессоров о покупке их технологий

Китайская компания Huawei начала переговоры о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании технологий с российским разработчиком процессоров «Эльбрус» и создателем операционных систем «Альт». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, Huawei предлагает компании МЦСТ создать совместное предприятие, так как предположительно хочет использовать на своем оборудовании их процессоры «Эльбрус». Такое предложение получала и работающая в сфере информбезопасности «Норси-Транс», но ее владелец Сергей Овчинников отказался. По его словам, компании предлагали 100 млн долларов.

РБК пишет, что Huawei также ведет переговоры с «Базальт СПО». Некоторые источники передают, что китайский производитель хочет лицензировать операционные системы «Альт» на своих серверах. По информации других собеседников, речь идет о лицензировании операционной системы.

Отмечается, лицензирование ОС нужно для ее установки на компьютеры и серверы Huawei, которые потом хотят продавать не только в России, но и в странах Азии. Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов не уточнил детали, но заявил об интересе в сотрудничестве с крупными международными корпорациями.

Ранее СМИ стало известно, что Huawei приобрела права на технологии российской компании «Вокорд» — разработчика систем распознавания лиц. Все источники РБК считают, что Huawei решила заняться своим продвижением на российском рынке из-за обострения ее отношений с США.

В мае США объявили о внесении Huawei в черный список, запретив ей сотрудничать с американскими компаниями без разрешения властей.

Накануне в Минторге США заявили, что будут выдавать китайскому производителю разрешения на продажу некоторых товаров. Речь идет о исключительно товарах, которые не будут угрожать американской безопасности, подчеркнул глава ведомства Уилбур Росс.