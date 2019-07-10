Омбудсмен: ингушские женщины просят вернуть их детей, которых после развода забрали семьи отцов

Жительницы Ингушетии обратились к региональному уполномоченному по правам ребенка Зареме Чахкиевой с просьбой помочь им в возвращении детей, которых забрали родственники отцов, сообщает Интерфакс.

По ее словам, официальных письменных обращений не поступало — женщины пишут ей на личную страницу в инстаграме. Чахкиева отмечает, что для детального разбирательства ей необходимы письменные заявления.

«При подаче заявления о нарушениях прав ребенка мы направляем обращение в адрес органов опеки и попечительства, главе администрации», — рассказала омбудсмен.

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Обращения начали поступать после того, как 4 июля в детскую больницу в Назрани с многочисленными травмами, кровоподтеками, укусами и ожогами доставили семилетнюю девочку Аишу Ажигову. Там ее вскоре прооперировали — ребенку грозила ампутация руки. При обследовании у нее выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

В избиении ребенка следствие заподозрило ее 35-летнюю тетю по отцовской линии Маку Ганиеву, ее отправили под арест. Ранее она была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ребенок жил с ней и ее супругом-полицейским без документов об опеке после развода родителей. Ганиева отрицает свою вину.

Как рассказывала «Новая», на Кавказе в большинстве случаев дети после развода родителей остаются не с матерью, а с отцом и его семьей. Так велит адат — неписаный свод традиционных обычаев у народов Кавказа, Средней Азии и других исповедующих ислам.