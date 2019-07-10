Мэра иркутского района исключили из «Единой России» за использование спецтехники для расчистки своего участка от паводка

«Единая Россия» исключила из партии мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова за использование муниципальной техники при расчистке своего подтопленного участка. Об этом говорится на сайте регионального отделения партии.

«Когда жители, партийцы все силы и ресурсы направили на помощь пострадавшим, буквально сутками собирали и сортировали гуманитарную помощь, он решил помочь себе. Этот аморальный поступок не достоин партийца и мэра», — заявили в «Единой России».

Причиной стало опубликованное 3 июля видео, в котором рассказывается, что коммунальщики в первую очередь устраняли потоп на территории коттеджа Худоногова.

После этого вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Следственный комитет проверить действия мэра. Худоногов же утверждает, что живет в квартире, поэтому никакой дом он не спасал, а в том районе у него только огород с картошкой и баня.

В нескольких районах Иркутской области с конца июня действует режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек, более 480 — госпитализированы. Всего за это время подтопило более десяти тысяч жилых домов.