Генпрокуратура отказалась проверять полеты корпоративных самолетов «Роснефти» на курорты
Генеральная прокуратура России отказалась проверять частные перелеты самолетов «Роснефти» на курорты. Об этом пишет партия «Яблоко» со ссылкой на ответ из надзорного ведомства.
В документе утверждается, что оснований для проверки перелетов самолетов «Роснефти» не имеется. Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии с этим не согласен.
«Генпрокуратура показывает неэффективность системы сдержек и противовесов в России.
Можно быть директором госкомпании, тратить деньги “Роснефти” на свой отдых и не опасаться проверок, если ты раньше носил чемоданы президента страны», — говорит замглавы ЦАП Алексей Чумаков.
«Яблоко» намерено оспорить решение Генпрокуратуры в суде.
В июне Reuters сообщило, что самолеты «Роснефти» несколько раз летали в Сардинию, на Мальдивы, Ибицу и Пальма-де-Майорку в то же время, когда там отдыхал глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения.
Агентство не обнаружило публичной информации о проведении там бизнес-встреч. В «Роснефти» отказались комменатировать ситуацию перед выходом материала.
Позднее компания обвинила Reuters в «тотальной слежке с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях».