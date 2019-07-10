«Сделаем тут землю свободы»: Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону с целью развития экономики страны. Об этом он написал в своем твиттере.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит.

Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами», — заявил Зеленский.

10 июля над разрушенным энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) был введен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (саркофаг). Он должен прослужить минимум 100 лет, его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в 4-ом энергоблоке в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.

В течние первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек, в дальнейшем из-за облучения умерли от 60 до 80 человек. Более 130 человек перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести.

АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были эвакуированы около 116 тысяч человек.

Станция была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Сейчас в зону отчуждения водят организованные группы туристов. В 2018 году, по данным агентства, ее посетили 70 тысяч человек.