BuzzFeed: итальянская ультраправая партия обсуждала в Москве возможность финансирования из «российских нефтяных денег»

BuzzFeed опубликовал расшифровку аудиозаписи разговора представителей правой итальянской партии «Лига Севера» с россиянами о получении «российских нефтяных миллионов долларов».

В феврале в итальянском еженедельнике L'Espresso появился материал, в котором утверждалось, что партия «Лига Севера» Маттео Сальвини должна была получить 3 млн евро от нефтегазовой компании из России на финансирование предвыборной кампании в Европарламент.

По данным издания, сделка обсуждалась в Москве с «видными представителями путинского истеблишмента» в октябре 2018 года. В статье утверждалось, что поддержку партии могла оказать «Роснефть», однако в компании это отрицали и заявляли о намерении подать к газете иск.

BuzzFeed пишет, что встреча между тремя россиянами и тремя итальянцами прошла в гостинице «Метрополь» в Москве и они говорили о создании «Новой Европы, которая должна быть близка к России». Издание подчеркивает, что из аудиозаписи не удалось установить личности россиян, но она «содержит четкие указания на то, что представители правительства в Москве знали о переговорах».

Согласно публикации, на переговорах обсуждали, что «крупная российская нефтяная компания» в течение года будет продавать через посредников итальянской компании Eni не менее 3 млн тонн топлива стоимостью около 1,5 млрд долларов по сниженной цене. Предполагалось, что скидка составит около 65 млн долларов, и эту сумму используют для продвижения «Лиги Севера».

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Отмечается, что Сальвини на встрече не было, но накануне он выступал в Москве с речью против антироссийских санкций. Собеседники упоминают «вчерашнюю встречу» и дважды говорят о планах сообщить подробности «заместителю премьер-министра», передает BuzzFeed.

«Я никогда не получал финансирования от России: ни рубля, ни доллара, ни евро и даже — ни одного литра водки», — заявил Сальвини после публикации BuzzFeed. Российские власти пока не прокомментировали информацию.

На выборах в парламент Италии в марте 2018 года победила правая коалиция, больше всего голосов избирателей получила «Лига Севера». Возглавляющий коалицию премьер-министр Италии Джузеппе Конте нередко высказывался за пересмотр антироссийских санкций. Маттео Сальвини также выступал за «сближение с Россией» и снятие с нее санкций.