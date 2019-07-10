Студентка из Самары получила 8 лет колонии по делу о наркотиках. До этого коллегия присяжных дважды ее оправдала

Самарский областной суд оставил в силе приговор студентке Елизавете Кенешовой, которая получила восемь лет колонии общего режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3, ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК).

Как пишет «Медиазона», еще два фигуранта дела — студент Ниджат Нагиев и Наргиз Мамедова, знакомая Кенешовой, — получили по пять лет колонии общего режима. Кенешова свою вину отрицает.

Кенешову и Нагиева задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2017 года, когда они пришли забрать посылку по просьбе Мамедовой. В ней оказалось 649 граммов мефедрона.

По словам Кенешовой, она не знала о содержимом посылки и думала, что приехала забирать косметику, которую они вместе с Мамедовой заказали в интернет-магазине.

Саму Мамедову задержали лишь весной 2018 года, когда она вернулась из Сочи в Самару. Девушка написала явку с повинной и призналась, что занималась распространением мефдерона вместе с Нагиевым.

Позднее Мамедова заключила досудебное соглашение и изменила первые показания: она добавила, что Кенешова якобы занималась расфасовкой наркотика и делала закладки. После этого Кенешова стала обвиняемой по делу о наркотиках.

Ее дело рассматривал суд присяжных. Первая коллегия единогласно вынесла оправдательный вердикт, однако судья распустил ее и начал новое рассмотрение. Вторая коллегия также вынесла оправдательный вердикт.

Однако на следующий день одна из присяжных изменила свое решение в отношение студентки, после чего судья приговорил ее к восьми годам лишения свободы.